Actualidade

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, esclareceu hoje que vai cumprir o seu mandato até ao final, embora deixe o Governo na próxima segunda-feira, e dirigirá ainda a eleição para encontrar o seu sucessor, em 09 de julho.

"O meu mandato como presidente do Eurogrupo terminará em 13 de julho de 2020. Na quinta-feira, informarei os meus colegas do Eurogrupo da minha decisão de não concorrer a um segundo mandato, uma vez que em 15 de junho deixarei o do cargo de ministro das Finanças de Portugal", escreveu Centeno na sua conta oficial na rede social Twitter.

Centeno acrescenta que, também na reunião do Eurogrupo de quinta-feira, que ainda será celebrada por videoconferência, lançará "o convite à apresentação de candidaturas" e delineará o processo de eleição para a sua sucessão.