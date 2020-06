Governo

O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, considerou hoje que Mário Centeno, até agora ministro português das Finanças e líder do Eurogrupo, fez um "excelente trabalho pela Europa" à frente do fórum informal de ministros da zona euro.

No dia em que foi anunciada a saída de Mário Centeno do Governo e, consequentemente, da liderança do Eurogrupo, Paolo Gentiloni escreveu uma curta mensagem na rede social Twitter: "Mário, fizeste um excelente trabalho pela Europa".

Esta foi a primeira reação de Bruxelas à saída de Mário Centeno, que será oficialmente comunicada ao Eurogrupo na quinta-feira.