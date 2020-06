Actualidade

O treinador do Marítimo, José Gomes, disse hoje que a formação insular está pronta para enfrentar o FC Porto, equipa de "agressividade competitiva", em partida da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"O que esperamos é um FC Porto muito forte e agressivo, à procura de provocar erros no nosso processo ofensivo. Os jogadores responderam muito bem e trabalharam muito bem e, amanhã [quarta-feira], vamos ver se foi só aparentemente que ultrapassaram esta questão. Sinto que a equipa está bem, está preparada e que vai fazer um jogo positivo no [Estádio do] Dragão", destacou, na conferência de imprensa de antevisão da visita ao reduto dos portistas.

A chegada de Sérgio Conceição ao FC Porto no verão de 2017 e que levou à conquista do primeiro campeonato 'azul e branco' ao fim de cinco anos, foi elogiada, tendo em conta o que o técnico introduziu no seu plantel.