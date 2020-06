Covid-19

O secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, considerou hoje que "faz todo o sentido" a coordenação regional do combate à covid-19, sobretudo no interior, onde o Estado "foi perdendo presença".

"Fez todo o sentido em estado de emergência, faz todo o sentido em estado de calamidade e faz todo o sentido que exista, não digo um secretário de Estado regional, mas alguém que possa fazer este trabalho ao nível local, ao nível regional, para que a articulação dos serviços possa funcionar de uma forma mais eficaz", argumentou.

O governante, que é o coordenador da execução das medidas de combate à pandemia da covid-19 no Alentejo, desde 06 de abril, primeiro na fase do estado de emergência e, atualmente, no estado de calamidade, falava aos jornalistas durante uma conferência de imprensa em Évora.