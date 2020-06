Actualidade

Um "edifício dentro do edifício" do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, é o que os visitantes vão encontrar na quarta-feira, na reabertura de um espaço que tem por objetivo "apelar à reflexão e à ação".

Afetado pelo mau tempo em dezembro do ano passado, e impedido de reabrir em março, depois das obras, devido à pandemia, o MAAT reabre a 10 de junho com uma programação de cinco dias para o público.

No interior, os visitantes vão encontrar "um edifício dentro do edifício", como descreveu a nova diretora, Beatrice Leanza, numa visita guiada hoje, aos jornalistas, ao longo da estrutura de grandes dimensões criada pelo estúdio de arquitetura SO - IL, de Florian Idenburg e Jing Liu, baseado em Nova Iorque, nos Estados Unidos.