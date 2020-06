Actualidade

O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), que reabre ao público na quarta-feira, estabelece perspetivas sobre artistas da coleção e o seu trabalho, através das unidades constituintes de "The Peepshow - Artistas da Coleção de Arte da Fundação EDP".

Integrado na intervenção "Beeline", realizada em parceria com a empresa Artworks, que estabelece um novo percurso no edifício do MAAT, "The Peepshow" é composto um conjunto de 15 unidades de armazenamento de arte, móveis e reconfiguráveis, que se encontram espalhadas pelo espaço museu.

São módulos para dentro dos quais o visitante pode "espreitar" para observar instalações encomendadas pelo MAAT aos artistas.