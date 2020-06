Actualidade

A nova diretora executiva do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, que reabre na quarta-feira, considera que o vírus covid-19 forçou as pessoas "a serem mais digitais, mas também mais flexíveis".

A designer italiana, que iniciou funções em setembro do ano passado, apresentou hoje aos jornalistas a nova programação do MAAT, com exposições de obras de artistas portugueses e estrangeiros e um projeto arquitetónico que mudou o interior do edifício.

Um estrutura de grandes dimensões encomendada ao estúdio SO-IL, com sede em Nova Iorque, divide o edifício em dois, e no seu interior apresenta novas exposições, nomeadamente 12 projetos que suscitam a reflexão sobre o papel da arquitetura na sociedade.