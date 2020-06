Actualidade

A cultura ao vivo volta a Guimarães a partir de 19 de junho, com espetáculos em locais "mais ou menos improváveis", como pátios e jardins, e com os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde, foi hoje anunciado.

A programação abrangerá as duas últimas sextas-feiras de junho e as duas primeiras de julho, naquela que, segundo a presidente da direção de A Oficina, Adelina Pinto, pretende ser uma "lufada" cultural antes do "vendaval" que deverá acontecer a partir de setembro.

"Esta será uma lufada que, depois, a partir de setembro, se pretende que seja um vendaval", afirmou Adelina Pinto, em conferência de imprensa de apresentação da programação para junho e julho de A Oficina.