O líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, criticou hoje o "péssimo timing" da remodelação do ministro das Finanças, que elaborou "o orçamento retificativo", mas já não irá defendê-lo perante a Assembleia da República.

"O CDS, há algumas semanas, vinha perguntando sobre o estado das relações entre o ministro das Finanças e o primeiro-ministro e, no último debate quinzenal, perguntou quando é que o 'Ronaldo das Finanças' seria transferido, se antes ou depois do retificativo", afirmou Rodrigues dos Santos, em declarações aos jornalistas, no parlamento, onde reagiu à saída de Mário Centeno do Governo, apesar de não ser deputado.

Para o líder do CDS-PP, a "descoordenação do Governo deve ser imputada ao primeiro-ministro", que tem a responsabilidade da gestão de equipas, e fala mesmo em "novela inusitada", depois de António Costa ter feito "rasgados elogios ao Ronaldo das Finanças".