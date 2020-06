Covid-19

O Governo aprovou hoje a alteração das regras sobre o endividamento das autarquias para 2020 e 2021 e a prorrogação, até 31 de dezembro deste ano, do regime excecional de medidas no âmbito do combate à pandemia de covid-19.

No comunicado do Conselho de Ministro é referido que, no quadro do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), foi aprovado o diploma que altera as regras sobre o endividamento das autarquias locais para os anos de 2020 e 2021.

Foi igualmente aprovada a prorrogação, até 31 de dezembro de 2020, do prazo do regime excecional de medidas aplicáveis às autarquias locais no âmbito da pandemia de covid-19.