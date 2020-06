Governo

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) destacou hoje a "muito boa relação" mantida com o ministro das Finanças cessante, Mário Centeno, desejando "as maiores felicidades" ao seu sucessor numa "complexa conjuntura nacional e internacional".

"A relação da CTP com o Ministro das Finanças foi muito boa. Mário Centeno demonstrou sempre disponibilidade e capacidade de diálogo", sustenta o presidente da confederação, Francisco Calheiros, numa nota escrita enviada à agência Lusa.

Ao sucessor de Centeno - o até agora secretário de Estado do Orçamento, João Leão - a CTP deseja "as maiores felicidades" no exercício das suas novas funções, numa altura em que se vive uma "complexa conjuntura nacional e internacional".