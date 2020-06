Governo

A CGTP desvalorizou hoje a substituição do ministro das Finanças, Mário Centeno, considerando que o importante são as opções políticas do Governo e defendeu que estas deviam ser alteradas, para beneficiar os trabalhadores e o país.

"A questão não está nas pessoas, mas nas políticas do Governo, que deveria mudar as suas opções, nomeadamente no Orçamento suplementar, para corresponder às necessidades dos trabalhadores e do país", disse à agência Lusa a secretária geral da CGTP, Isabel Camarinha.

Segundo a sindicalista, só com a valorização do trabalho e dos trabalhadores, o combate ao desemprego e aos vínculos precários será possível alterar a situação económica do país.