O deputado único do Chega, André Ventura, manifestou-se contra uma eventual nomeação de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal e disse que o governante demissionário ficará na história como o ministro "que fugiu".

Em declarações aos jornalistas no parlamento, André Ventura assinalou que é "pelo menos irónico" que Centeno saia do Governo "minutos antes" de ser aprovada legislação no parlamento que altera as regras de nomeação das entidades independentes.

Para Ventura, "não se compreende que Mário Centeno, acabado de ser ministro das Finanças e de presidir ao Eurogrupo, saia para o Banco de Portugal", defendeu, questionando que garantias de independência poderia dar.