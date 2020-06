Covid-19

As autoridades moçambicanas detiveram na segunda-feira dois jornalistas na província de Sofala, centro do país, indiciados no crime de corrupção passiva, informou hoje o Gabinete de Combate à Corrupção na província.

Segundo Anastácio Matsinhe, porta-voz do Gabinete de Combate à Corrupção na província, trata-se de Arsénio Sebastião, correspondente da Deutsche Welle (DW), e de Jorge Malangaze, um 'freelancer', acusados de terem recebido subornos para não publicarem uma matéria relacionada à violação das regras do estado de emergência num estabelecimento hoteleiro em Sofala.

"Eles contactaram o proprietário do estabelecimento e cobraram valores monetários para que não fossem exibidas as peças feitas sobre o estabelecimento, e o proprietário fez uma denúncia ao gabinete. Trata-se um crime de corrupção passiva para ato ilícito", disse Anastácio Matsinhe.