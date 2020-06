Governo

O vice-presidente executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis destacou hoje o "empenho e dedicação" de Mário Centeno na presidência do Eurogrupo, agradecendo-lhe a sua "ajuda para um rápido acordo" sobre respostas comunitárias à crise gerada pela covid-19.

"Obrigado, Mário, pelo seu empenho e dedicação como presidente do Eurogrupo", escreveu o vice-presidente executivo com a pasta de "Uma Economia ao Serviço das Pessoas", Valdis Dombrovskis, numa publicação na rede social Twitter.

No dia em que foi anunciada a saída de Mário Centeno do Governo português e, consequentemente, da liderança do Eurogrupo, o responsável letão agradeceu ao até agora ministro das Finanças português por ter "ajudado a chegar rapidamente a um acordo sobre as medidas de resposta à crise do novo coronavírus", no seu papel de líder do fórum de ministros da zona euro.