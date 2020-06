Covid-19

As associações representativas dos táxis pediram a criação de duas linhas de crédito durante reuniões com os partidos com representação parlamentar, nas quais explicaram a situação "complicada e grave" que o setor atravessa.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Federação Portuguesa do Táxi, Carlos Ramos, explicou que, juntamente com a ANTRAL - Associação Nacional Transportadores Rodoviários Automóveis Ligeiro, as duas associações reuniram com o PS, BE, Chega e PCP, que "compreenderam que o setor precisa de ser apoiado".

"Fomos tentar transmitir aos partidos a situação complicada e grave que o setor atravessa e conseguimos sensibilizá-los a todos. Todos compreenderam que o setor precisa de ser apoiado tal como a animação turística", começou por explicar.