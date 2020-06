Actualidade

O comissário europeu do Comércio, Phil Hogan, está "a explorar" a possibilidade de ser o candidato da União Europeia (UE) à liderança da Organização Mundial do Comércio (OMC), após a saída do atual diretor-geral, informou fonte comunitária à Lusa.

"Após a reunião dos ministros do Comércio desta manhã, o comissário confirmou que estava a explorar as suas opções e disse que a sua ponderação estava muito numa fase inicial", indica o gabinete de Phil Hogan numa resposta escrita enviada hoje à agência Lusa.

A mesma fonte adianta que, na videoconferência com os ministros europeus com esta pasta, Phil Hogan "observou que a maioria dos Estados-membros manifestou apoio a um único candidato da UE" à direção-geral da OMC, "o que ele achou encorajador".