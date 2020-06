Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Heiko Maas, chega a Israel na quarta-feira para manifestar a preocupação do seu Governo com a anexação israelita de partes da Cisjordânia.

Maas deverá chegar pela manhã a Israel, iniciando a sua visita com um encontro com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, com o ministro da Defesa, Beny Gantz, e com o seu homólogo israelita, Gabi Ashkezani, a quem repetirá a posição alemã face à anexação de território da Cisjordânia.

"A Alemanha estará do lado do direito internacional", disse o chefe da diplomacia alemã, referindo-se ao facto de a comunidade internacional nunca ter aceitado os colonatos israelitas naquele território da Palestina.