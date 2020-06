Governo

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) elogiou hoje o "papel positivo" de Mário Centeno "no controle das contas públicas", desejando que o novo ministro das Finanças, João Leão, tenha mais "sensibilidade para a política económica".

"Pensamos que Mário Centeno teve um papel positivo no controle das contas públicas, mas divergimos frontalmente com ele em relação ao facto de uma boa parte desse controlo financeiro ter sido conseguido à custa do investimento e, em particular, do investimento público, que em nossa opinião é vital para o relançamento da economia", afirmou o presidente da CCP em declarações à agência Lusa.

Segundo João Vieira Lopes, a expectativa da confederação é que o sucessor de Centeno na pasta das Finanças - o até agora secretário de Estado do Orçamento, João Leão - que "até foi responsável pelo Gabinete de Estudos do Ministério da Economia [entre 2010 e 2014], tenha sensibilidade precisamente para essa necessidade de desenvolvimento da economia, em particular para o papel das empresas".