Covid-19

O Reino Unido registou mais 286 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, aumentando o total para 40.883, segundo o Ministério da Saúde britânico, mas estatísticas sugerem que o número de óbitos é maior.

O número de casos de contágio aumentou para 289.140, após serem diagnosticados mais 1.387 infetados desde o dia anterior, informou também o Ministério.

No balanço de segunda-feira tinham sido registadas 55 mortes desde o dia anterior, beneficiando da ausência de óbitos na região de Londres, a mais afetada no país, Irlanda do Norte e Escócia, embora seja recorrente os números do fim de semana serem afetados pelo atraso no processo administrativo.