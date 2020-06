Actualidade

A Associação de Municípios aplaude o Programa de Estabilização Económica e Social (PEES)", publicado no sábado, mas entende que deve ser sujeito a "aperfeiçoamentos", no âmbito da legislação que dele decorre, disse hoje o presidente daquela estrutura.

O Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), que hoje se reuniu em Coimbra, faz uma "saudação" e "regista com apreço" o PEES, disse à agência Lusa o presidente da Associação, Manuel Machado.

[Os municípios] "registam com apreço" o facto de o plano "integrar muitas das preocupações que foram transmitidas [pela ANMP] ao senhor primeiro-ministro, na reunião há alguns dias, em Coimbra", sublinhou Manuel Machado, referindo-se ao encontro da Associação com António Costa e outros membros do Governos, para debater aquele programa, no dia 22 de maio.