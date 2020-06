Actualidade

A Reserva Federal (Fed) norte-americana começou hoje uma reunião de política monetária no meio de uma grave crise provocada pela pandemia de covid-19, devendo fazer uma nova avaliação do seu impacto económico, após a inesperada descida do desemprego em maio.

A Fed, que em abril cortou as taxas de juro colocando-as entre 0% e 0,25% e lançou várias injeções maciças de liquidez, deve também apresentar novas projeções macroeconómicas às quais os mercados estarão atentos.

As decisões desta reunião do banco central dos Estados Unidos serão conhecidas na quarta-feira pelas 19:00 (hora de Lisboa) e pouco depois o presidente da Fed, Jerome Powell, dará uma conferência de imprensa.