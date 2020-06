Governo

O PCP relativizou hoje a "decisão pessoal" de Mário Centeno deixar a pasta das Finanças, argumentou que o mais importante são "as opções políticas" e admitiu que o Governo tem falhado nas respostas à situação no país.

"A questão não está centrada no ministro, a questão centra-se nas opções tomadas pelo Governo", afirmou a deputada Paula Santos, líder interina da bancada do PCP, num comentário à remodelação de hoje, em que Mário Centeno foi substituído pelo secretário de Estado do Tesouro como ministro das Finanças.