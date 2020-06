Actualidade

A exposição "Poético ou Político?" vai estar patente a partir de 25 de junho nas ruas da cidade do Porto, com 24 artistas e 48 obras, no âmbito do projeto Mupi Gallery, foi hoje anunciado.

"O projeto Mupi Gallery, a galeria contemporânea que ocupa o 'foyer' da sala de espetáculos do Maus Hábitos, sai de portas a 25 de junho, ocupando a rede de Mupis. A exposição 'Poético ou Político?', com a curadoria de João Baeta, organizada pela Saco Azul e pelo Maus Hábitos, numa coprodução com a Câmara Municipal do Porto, fica em exibição a partir de 25 de junho em diversos pontos da cidade", referem os organizadores, em comunicado.

Concebido em 2015, acrescenta o comunicado, "o projeto tem acolhido uma vasta programação, recebendo e desafiando artistas nacionais e internacionais a ocuparem um tríptico de Mupis retroiluminado comummente utilizado para a publicidade".