Covid-19

(CORREÇÃO NO PRIMEIRO PARÁGRAFO E NOVO TÍTULO) Madrid, 09 jun 2020 (Lusa) - O Ministério da Saúde espanhol anunciou hoje, pelo terceiro dia consecutivo, que não foram registados óbitos nas últimas 24 horas devido à covid-19, mantendo-se em 27.136 o número total de mortes desde o início da pandemia.

De acordo com as autoridades sanitárias do país, 50 pessoas faleceram nos últimos sete dias.

Segundo os números divulgados, houve 84 novos casos diagnosticados com a covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 241.966 o total de infetados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.