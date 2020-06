Covid-19

O Chipre reabriu hoje os aeroportos para voos procedentes de alguns países estrangeiros, na esperança de que as praias e a promessa de tratamento médico gratuito para casos de covid-19 permitam a recuperação do turismo.

Três meses depois do anúncio do confinamento na ilha, o ministro dos Transportes, Yannis Karusos, recebeu as primeiras 22 pessoas que chegaram ao aeroporto de Lárnaca num voo desde Telavive, depois do cancelamento a 21 de março de todos os voos de saída e entrada no Chipre.

"Hoje, depois de dois meses e meio, a conectividade da nossa ilha com outros 19 países foi restabelecida. Os aeroportos cipriotas estão a abrir com otimismo", publicou Karusos na rede social Twitter.