A CIP - Confederação Empresarial de Portugal considera que Mário Centeno "fez um bom trabalho" enquanto ministro das Finanças, "num tempo difícil", salientando a importância de se manter a estabilidade política e focar as políticas públicas na economia.

"Para nós o que interessa é a manutenção da estabilidade política - e tudo indica que sim, que não há nenhuma crise política que ocorra com esta saída [de Mário Centeno do Governo] - e a definição de políticas públicas, neste caso na área das Finanças, que continuem a focalizar[-se] na economia e em dar à economia do país condições para o seu desenvolvimento", afirmou o presidente da CIP em declarações à agência Lusa.

Antecipando "tempos difíceis", marcados por uma "crise completamente disruptiva, que exige uma enorme focalização na defesa da saúde pública", António Saraiva prevê um "regresso lento à normalidade das atividades económicas", que imporá "uma focalização no reforço da economia e na situação das empresas".