Actualidade

O Festival ao Largo, cuja programação reúne espetáculos de música, bailado e teatro, vai decorrer este ano de 10 a 25 de julho no pátio do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, revelou hoje fonte da organização.

Contactada pela agência Lusa, a presidente do Organismo de Produção Artística (Opart), Conceição Amaral, que gere o Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e a Companhia Nacional de Bailado (CNB), indicou que o festival faz parte de um programa mais vasto de regresso gradual aos palcos.

De acordo com a responsável, devido às exigências de distanciamento social e de logística do festival ao ar livre, foi necessário mudar este ano o espaço de apresentação do Largo de São Carlos para o pátio do Palácio Nacional da Ajuda, através de um protocolo com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).