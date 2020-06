Governo

O anúncio da saída de Mário Centeno da presidência do Eurogrupo suscitou uma série de reações elogiosas na União Europeia, que reforçam a ideia de que o ministro português tinha todas as possibilidades de ser reconduzido, caso o desejasse.

Pouco depois de o primeiro-ministro António Costa ter anunciado, em Lisboa, que Mário Centeno, por sua própria vontade, deixa a pasta das Finanças - dando lugar, já na próxima segunda-feira, a João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento --, sucederam-se os elogios na Europa ao trabalho "árduo" desenvolvido pelo ministro português à frente do Eurogrupo, que abandonará cumprido o seu mandato, em 13 de julho.

Do presidente do Conselho Europeu a comissários europeus e a homólogos de Centeno, como o "bom amigo" alemão Olaf Scholz, ouviram-se apenas elogios, incluindo do 'famoso' ministro das Finanças holandês, Wopke Hoekstra, que salientou a capacidade do ministro português de criar consensos, enquanto garantia que não é candidato à sucessão.