Covid-19

As praias do concelho da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, podem receber este ano em simultâneo 51.200 pessoas, revela a proposta de lotação das zonas balneares da Associação Portuguesa do Ambiente (APA).

De acordo com a informação hoje divulgada, respeitante à região Centro e à abertura da época balnear no sábado, a praia do Alto do Viso terá capacidade para 8.700 utentes, mais 100 do que a de Buarcos, as duas neste concelho do litoral do distrito de Coimbra.

A praia do Relógio apresenta-se com capacidade para 6.400 pessoas, o Cabedelo, muito usada por surfistas, para 4.100 (variação até 5.100 dependente da maré) e Quiaios, a norte da cidade, para 7.200. A Murtinheira poderá receber 3.500 banhistas.