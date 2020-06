Actualidade

A Associação de Municípios congratulou-se hoje com a isenção de visto prévio do Tribunal de Contas (TC) para contratos públicos abaixo dos 750 mil euros, mas considerou que "ainda é insuficiente", pois a fiscalização sucessiva continua garantida.

"O alargamento do valor de contratos [públicos] sujeitos a visto prévio do Tribunal de Contas (TdC) - que irá até aos 750 mil euros - ainda é insuficiente, é irrisória", disse hoje o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado, que falava à agência Lusa depois de ter participado, em Coimbra, numa reunião do Conselho Diretivo da Associação.

A dispensa do visto prévio para contratos até 750 mil euros, atualmente fixado em 350 mil euros, é uma das medidas do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), aprovado pelo Conselho de Ministros no dia 04 e publicado no Diário da República dois dias depois.