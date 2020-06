Actualidade

O Município de Leiria vai lançar o projeto Brincarte, destinado às crianças da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública, que terá um investimento de 62.500 euros.

Integrada no conjunto de medidas "Leiria Regressa", esta iniciativa permitirá a que cada agrupamento de escolas do concelho tenha oportunidade de, a partir do seu Projeto Educativo, eleger as prioridades e dinâmicas a desenvolver, informa uma nota de imprensa.

As escolas contarão com meios para apetrechar cada jardim-de-infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico com o equipamento adequado e necessário para dinamizar as diferentes atividades lúdicas no recreio escolar.