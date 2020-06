OE2020

O Governo entregou hoje, por via eletrónica, a proposta de Orçamento Suplementar para 2020., disse hoje à agência Lusa fonte do gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

O Orçamento Suplementar, que se destina a responder às consequências económicas e sociais provocadas pela pandemia de covid-19, foi aprovado esta manhã em Conselho de Ministros e vai ser discutido no parlamento no dia 17.

Esta proposta de revisão do Orçamento do Estado para 2020 já será apresentada no parlamento pelo novo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, que substitui nestas funções Mário Centeno, cuja demissão do Governo foi hoje anunciada.