Actualidade

Lisboa, 09 jun 2020 (Lusa) - A ministra da Cultura e o Conselho de Administração da Casa da Música vão ser ouvidos na comissão parlamentar de Cultura este mês, sobre a situação laboral vivida naquela instituição, no âmbito de um requerimento do PCP hoje aprovado.

De acordo com a deputada Ana Mesquita, o requerimento apresentado na semana passada pelo grupo parlamentar do PCP para "audição urgente" de Graça Fonseca e do Conselho de Administração da Fundação da Casa da Música foi aprovado por unanimidade.

A audição do Conselho de Administração da Casa da Música ficou agendada para a próxima terça-feira, dia 16 de junho, às 11:30, e a da ministra está programada para dia 23 de junho, adiantou à agência Lusa a deputada comunista.