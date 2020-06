5G

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), João Cadete de Matos, afirmou hoje que "mal seria" se o leilão de atribuição das frequências da quinta geração móvel (5G) "não fosse este ano".

João Cadete de Matos falava na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas sobre a implementação do 5G, no âmbito de um requerimento do Bloco de Esquerda (BE), depois de uma audição regimental sobre o setor.

Questionado sobre a data do leilão, o presidente da Anacom disse não poder avançar com uma data porque "ela ainda não está definida".