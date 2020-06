Covid-19

(CORREÇÃO NO TÍTULO E NO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO PARÁGRAFOS) Azambuja, Lisboa, 09 jun 2020 (Lusa) - Pelo menos dez trabalhadores da DHL em Azambuja testaram positivo à covid-19, adiantou hoje o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), que reitera a necessidade de serem realizados mais testes.

Em causa estão trabalhadores que operam no armazéns da DHL situado na área Plaza 1 da Plataforma Logística de Azambuja, no distrito de Lisboa.

Em declarações à agência Lusa, o sindicalista Ricardo Mendes, do CESP, explicou que nesta área localizam-se, igualmente, os armazéns da Fashion Division e Maxmat, empresas que integram o grupo Sonae e para as quais os trabalhadores da DHL Suplay Chain também prestam serviço.