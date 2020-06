Covid-19

As praias do município de Oeiras vão ter instalado, à entrada, um 'semáforo' que, ligado à 'app' Info Praia, irá dar a ocupação de cada areal, podendo ser consultado mesmo antes de sair de casa.

Na véspera da abertura oficial das quatro praias do município galardoadas com a Bandeira Azul, foi instalado um sistema de semáforos e sinalética de contagem da 'capacidade de carga' de cada praia, que tem como base os dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Em declarações à agência Lusa, a vereadora do Ambiente da Câmara Municipal de Oeiras, Joana Baptista, explicou que o investimento realizado pela autarquia, tendo em conta todas as medidas implementadas de segurança nas praias, rondou um milhão de euros.