Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que os governantes que queiram transitar para cargos públicos como o de governador de Banco de Portugal, devem cumprir um "período de nojo" mas defendeu que cinco anos é "um exagero".

Frisando que é preciso um "equilíbrio", Rui Rio considerou que era mais "sensato e equilibrado" definir o intervalo de dois anos para governador do Banco de Portugal e de um para a administração.

A Assembleia da República aprovou hoje, na generalidade, um projeto de lei do PAN com o objetivo de alterar as regras de nomeação do governador e restantes membros da administração do Banco de Portugal, que contou com os votos a favor do PSD.