OE2020

O PCP considerou hoje que o Orçamento Suplementar "é limitado", não responde aos "problemas imediatos e emergentes" dos "trabalhadores e do povo" e reservou para mais tarde uma posição sobre o sentido de voto.

Minutos depois de o Governo ter entregue o orçamento na Assembleia da República, a líder parlamentar em exercício do PCP, Paula Santos, fez uma "primeira leitura" acerca do documento, com críticas, mas reconheceu que acolhe algumas ideias propostas pelo partido.