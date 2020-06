OE2020

O Partido Ecologista "Os Verdes" assinalou hoje como positivo que o Governo tenha incluído no Orçamento Suplementar algumas "medidas e preocupações" desta força política, e fez depender o sentido de voto da aceitação de outras propostas.

Em declarações aos jornalistas no parlamento poucos minutos depois de terminar a conferência de imprensa no Ministério das Finanças, a deputada Mariana Silva salientou que "é necessária uma análise mais aprofundada" do documento para se perceberem todas as medidas propostas pelo Governo.

"Da nossa parte, um dos pontos positivos é que algumas das medidas e das preocupações que os Verdes foram transmitindo neste tempo de reuniões foram acolhidas neste documento", disse.