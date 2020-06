OE2020

O vice-presidente da bancada do PS João Paulo Correia considerou hoje que a proposta de Orçamento Suplementar está focada na resposta económica e social às empresas e famílias na sequência da crise sanitária provocada pela covid-19.

Esta posição foi transmitida pelo dirigente socialista na Assembleia da República, momentos depois de a equipa do Ministério das Finanças ter apresentado em conferência de imprensa a proposta de Orçamento Suplementar para 2020, documento que será debatido no parlamento no próximo dia 17.

De acordo com João Paulo Correia, a proposta de Orçamento Suplementar "não deixa ninguém para trás e responde às necessidades do país, das famílias e das empresas".