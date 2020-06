OE2020

As áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e as comunidades intermunicipais (CIM) vão receber até 94 milhões de euros para a reposição da oferta de transportes públicos, segundo a proposta de lei do Orçamento Suplementar para 2020.

No documento, entregue hoje na Assembleia da República, o Governo indica que esta transferência, "a título excecional", se realiza com recurso a verbas provenientes do Fundo Ambiental.

Durante a pandemia de covid-19, as empresas de transportes reduziram a oferta, tendo em conta a quebra acentuada da procura, e só com o fim do estado de emergência e o aligeirar das medidas de confinamento começaram a repor a oferta.