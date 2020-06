Actualidade

O Banco Montepio informou hoje que realizou uma emissão de dívida subordinada no montante de 50 milhões de euros, com vencimento em junho de 2030 e uma taxa de juro de 9,5%, integralmente subscrita pela Montepio Geral Associação Mutualista.

"A Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. (Banco Montepio) informa que realizou uma emissão de dívida subordinada ao abrigo do Programa de Euro Medium Term Note (EMTN) no montante de 50.000.000 de euros, com vencimento em junho de 2030 e com opção de reembolso antecipado pelo Banco Montepio no final do quinto ano, com uma taxa de juro de 9,5%, integralmente subscrita pelo Montepio Geral Associação Mutualista, tendo por objetivo o reforço dos Fundos Próprios Complementares", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O grupo Montepio tem no topo a Associação Mutualista Montepio Geral, com mais de 600 mil associados, que tem como principal empresa subsidiária o banco Montepio, que desenvolve o negócio bancário.