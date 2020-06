Actualidade

Cerca de 200 pessoas morreram ou desapareceram nos últimos meses às mãos de soldados do Mali, Níger e Burkina Faso a pretexto de operações contra o terrorismo no Sahel, denuncia a Amnistia Internacional num relatório publicado hoje.

De acordo com o relatório "They Executed Some and Brought the Rest with Them: Civilian Lives at risk in the Sahel" (Executaram alguns e levaram o resto: Vidas civis em risco no Sahel), entre fevereiro e abril de 2020, soldados do Mali, Níger e Burkina Faso arrasaram povoados e mataram ou fizeram desaparecer pelo menos 199 civis.

Algumas destas mortes, considera a organização de defesa de direitos humanos, podem configurar execuções extrajudiciais, sendo que entre as vítimas se contam vários deslocados internos.