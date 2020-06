Actualidade

O grupo espanhol Inditex, dono da Zara e Massimo Dutti, líder mundial da venda de roupa a retalho, anunciou hoje um prejuízo de 409 milhões de euros, no trimestre de fevereiro a abril, e uma queda de 44% das receitas.

Segundo a informação enviada hoje à CNMV (Comissão Nacional do Mercado de Valores) espanhola, a empresa galega revela que a regista um prejuízo num trimestre pela primeira vez da sua história, depois de ter obtido um lucro de 734 milhões de euros no primeiro trimestre fiscal de 2019.

A empresa decidiu fazer provisões de 308 milhões de euros relacionados com a execução do plano para impulsionar a plataforma 'online' e integrar ainda mais esta plataforma nas restantes atividades do grupo.