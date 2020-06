Moçambique/Dívidas

O Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO), organização da sociedade civil moçambicana, considerou hoje que "estão criadas as condições" para o julgamento do processo das chamadas "dívidas ocultas", depois de a justiça ter negado recurso aos arguidos.

O Tribunal Superior de Recurso de Maputo manteve as medidas de coação aplicadas a 19 arguidos do processo das "dívidas ocultas" e mandou libertar uma mulher que estava detida por acusação de envolvimento no caso, em acórdão divulgado na segunda-feira.

A decisão surge em resposta aos recursos apresentados pelos arguidos contra a sua pronúncia e detenção.