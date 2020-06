Actualidade

A Suécia abandonou hoje a investigação do assassinato não resolvido do ex-primeiro-ministro sueco Olof Palme, morto a tiro há 34 anos, no centro de Estocolmo.

O procurador responsável pelo caso, Krister Petersson, disse que o mesmo estava a ser encerrado porque o principal suspeito, Stig Engstrom, morreu em 2000.

Palme foi morto a tiro em 28 de fevereiro de 1986, em Estocolmo, depois de sair do cinema com a mulher, Lisbeth Palme.