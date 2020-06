Actualidade

A produção industrial francesa caiu 20,1% em abril, percentagem que compara com o retrocesso de 16,2% registado em março, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística e dos Estudos Económicos (Insee).

No acumulado dos dois meses, a descida da produção industrial francesa atingiu os 33,1%.

Por setor, em abril, destacaram-se as quedas no automobilístico (88%) e no fabrico de materiais de transporte (47,5%).