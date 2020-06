Covid-19

A OCDE considera que a pandemia de covid-19 deixou um rasto de consequências económicas "desastrosas" das quais vai ser difícil recuperar e estima que a economia mundial registe uma recessão entre 6,0% e 7,6% em 2020.

No relatório com as previsões económicas mundiais divulgado hoje ("Economic Outlook"), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), refere que a covid-19 colocou o mundo perante a maior crise sanitária e económica desde a segunda guerra mundial, criando disrupções nos sistemas de saúde e no mercado de trabalho, e "uma extraordinária incerteza".

"Por todo o lado, os impactos económicos são desastrosos", assinala a organização no documento, alertando que a "recuperação vai ser lenta e a crise terá efeitos de longo prazo, afetando de forma desproporcionada as pessoas mais vulneráveis".