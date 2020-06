Actualidade

Alvaiázere vai inaugurar a segunda incubadora de empresas no sábado, Dia do Município, uma iniciativa que visa travar o despovoamento do concelho e que cria agora mais 50 postos de trabalho.

Segundo a Câmara de Alvaiázere, a primeira incubadora de empresas já está lotada, pelo que o Município vai abrir formalmente a segunda, no sábado.

Em quatro anos, a área empresarial do concelho duplicou: "Investimos na qualidade de vida de quem vem para cá trabalhar. A verdade é que está a resultar", disse a presidente da Câmara, Célia Marques.